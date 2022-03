Kig-ha-farz Div Yezh Rostrenn (à emporter) Collège – Skolaj Edouard Herriot Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Kig-ha-farz Div Yezh Rostrenn (à emporter)

Collège – Skolaj Edouard Herriot, le samedi 9 avril à 17:30

Collège – Skolaj Edouard Herriot, le samedi 9 avril à 17:30 11 €. Sur commande avant le jeudi 31 mars. Cartes en vente à la Maison de la Presse.

Pour aider les projets de la filière bilingue de l’école publique de Rostrenen. Kig-ha-farz réalisé à partir de produits bios et locaux. Collège – Skolaj Edouard Herriot Place du Porz Moëlou, 22110 Rostrenen Rostrenen Lann Oje Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T17:30:00 2022-04-09T19:30:00

