du vendredi 1 avril au jeudi 7 avril

Venez découvrir ou redécouvrir ce plat délicieux qui fait partie du patrimoine breton 8 € la part – Commande à retirer à l’école Diwan de Saint-Brieuc 19 boulevard Carnot, jeudi 7 avril entre 16h30 et 18h30. Plat très complet, le kig ha farz signifie « viande et farce ». Issu de la partie nord du Finistère, le kig ha farz est une sorte de pot-au-feu réunissant à la fois du bœuf, du cochon et des légumes pour le bouillon. Plat complet, cette véritable potée tire sa particularité du farz, sorte de garniture à base de farine de blé noir ou de froment cuite dans le bouillon, parfois agrémentée de fruits secs ainsi que du fameux lipig, sauce à base de beurre et d’oignons.

sur réservation, 8 €

Passez votre commande avant le 1er avril et venez la retirer à l’école Diwan de Saint-Brieuc. Ecole Diwan Sant-Brieg 19 bd Carnot 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

2022-04-01T08:00:00 2022-04-01T08:30:00;2022-04-07T16:30:00 2022-04-07T18:30:00

