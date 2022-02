Kig ha farz à emporter Salle Louis Le Gall Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Kig ha farz à emporter Salle Louis Le Gall, 27 février 2022, Plouguerneau. Kig ha farz à emporter

Salle Louis Le Gall, le dimanche 27 février à 11:00

Kig ha farz et Veg ha farz à emporter, le dimanche 27 février au profit de l’école Diwan de Plouguerneau. Fait maison avec des produits locaux. Adultes:12€; enfants:6€. Réservations au 06.51.75.45.38 Skol Diwan Plougerne Salle Louis Le Gall Le Grouanec, 29890 Plouguerneau Plouguerneau Mezfallet Finistère

2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T13:00:00

