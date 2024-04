Kig-ha-farz à emporter avec Skol Diwan Karaez Skol Diwan Karaez Carhaix-Plouguer, vendredi 12 avril 2024.

Kig-ha-farz à emporter avec Skol Diwan Karaez L’école Diwan de Carhaix propose un délicieux Kig Ha Farz à emporter, concocté par Les Fumets de l’Arrée. On en a déjà l’eau à la bouche. Pas de panique : il y en aura pour tout le monde ! Vendredi 12 avril, 16h30 Skol Diwan Karaez Adulte : 12 € | Enfant : 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T16:30:00+02:00 – 2024-04-12T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T16:30:00+02:00 – 2024-04-12T18:30:00+02:00

Réservez dès à présent (et au plus tard le Mercredi 3 Avril midi), directement sur HelloAssso.

La portion adulte est à 12€, celle pour enfant à 9€. Cela comprend farz, légumes, viande et soupe.

Les commandes seront à emporter le Vendredi 12 Avril à la sortie de l’école (16h30 – 18h30).

Les bénéfices de ce repas permettront de financer des activités et animations ludiques pour les enfants de l’école.

Skol Diwan Karaez Impasse du Lavoir, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/skol-diwan-karaez/evenements/kig-ha-farz-a-emporter-da-gas-ganeoc-h »}]

Repas