KIF KIF LE CALIFE Cap Sciences Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

KIF KIF LE CALIFE Cap Sciences, 16 avril 2022, Bordeaux. KIF KIF LE CALIFE

du samedi 16 avril au dimanche 11 septembre à Cap Sciences

Kif Kif, le calife, grand protecteur des enfants, invite à découvrir la mesure dans la démesure de son palais. ————————————————————————————————————– ### Kif Kif sait tout des longueurs, des angles, des masses, des surfaces, des volumes et du temps qui passe. Qui est petit, qui est grand ? Les enfants sont invités à franchir la grande porte du palais pour le découvrir. Ils rentrent ensuite dans le jardin aux mosaïques… et doivent glisser leurs pieds dans les mille et une babouches, aider le charmeur à remettre dans l’ordre ses serpents, ou bien encore prendre des mesures avec un « corpomètre ». Soulever, soupeser, mesurer… Après tout ça, la mesure c’est kif kif ! _Une exposition-atelier conçue et réalisée par Cap Sciences._

7€ par enfant (sur réservation) Accompagnateur gratuit

