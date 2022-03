Kiev d’aujourd’hui ou Kiev d’antan ? Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău Buzău Catégorie d’évènement: Buzău

du vendredi 4 mars au vendredi 18 mars à Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău

Une exposition photo qui met en lumière le potentiel patrimonial, multiculturel et multireligieux de la capitale ukrainienne, aujourd’hui touchée par la guerre, ainsi que l’ampleur des projets éducatifs pour les étudiants et les jeunes qui sont menés dans ce pays avec des partenaires européens.

Gratuit, offerte aux etudiants et à leurs parents, également.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T16:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T14:30:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T15:00:00

