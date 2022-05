KIEV CITY BALLET Toulouse, 8 mai 2022, Toulouse.

KIEV CITY BALLET HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse

2022-05-08 18:00:00 – 2022-05-08 HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy

Toulouse Haute-Garonne

L’Opéra national du Capitole a l’heureuse initiative de programmer la célèbre troupe dans le cadre de sa résidence forcée en France, affirmant ainsi sa solidarité avec le peuple ukrainien. La date n’était pas prévue il y a encore quelques semaines, mais la troupe de 34 danseurs s’est retrouvée “coincée” lors d’une tournée en France, au moment de l’offensive russe en Ukraine.

Elle se trouve désormais en résidence au Théâtre du Châtelet et au Théâtre de la Ville, à Paris.

Afin que les danseuses et les danseurs aient une existence artistique, ils doivent se produire le plus possible. Le monde de l’art étant une grande famille, la solidarité a permis la programmation du Ballet à Vannes, Beauvais, l’Opéra national du Rhin, le Théâtre national de la Danse à Chaillot…, pour ne citer que quelques lieux d’accueil.

Dirigé par Ivan Kozlov, le Ballet de Kiev présentera un spectacle composé de deux parties : une classe de 45 minutes puis des extraits des ballets à leur répertoire : Le Lac des cygnes, Don Quichotte, Paquita, Le Corsaire… ainsi que des pièces plus spécifiquement ukrainiennes.

Le bénéfice de la soirée sera reversé à Médecins du Monde, qui intervient directement sur le terrain auprès des victimes de la guerre en Ukraine et des réfugiés.

Venez nombreux à la Halle aux Grains applaudir et soutenir le Ballet de Kiev !

Dans le cadre des journées européennes “Tous à l’opéra”.

L’Opéra national du Capitole a l’heureuse initiative de programmer la célèbre troupe dans le cadre de sa résidence forcée en France, affirmant ainsi sa solidarité avec le peuple ukrainien. La date n’était pas prévue il y a encore quelques semaines, mais la troupe de 34 danseurs s’est retrouvée “coincée” lors d’une tournée en France, au moment de l’offensive russe en Ukraine.

Elle se trouve désormais en résidence au Théâtre du Châtelet et au Théâtre de la Ville, à Paris.

Afin que les danseuses et les danseurs aient une existence artistique, ils doivent se produire le plus possible. Le monde de l’art étant une grande famille, la solidarité a permis la programmation du Ballet à Vannes, Beauvais, l’Opéra national du Rhin, le Théâtre national de la Danse à Chaillot…, pour ne citer que quelques lieux d’accueil.

Dirigé par Ivan Kozlov, le Ballet de Kiev présentera un spectacle composé de deux parties : une classe de 45 minutes puis des extraits des ballets à leur répertoire : Le Lac des cygnes, Don Quichotte, Paquita, Le Corsaire… ainsi que des pièces plus spécifiquement ukrainiennes.

Le bénéfice de la soirée sera reversé à Médecins du Monde, qui intervient directement sur le terrain auprès des victimes de la guerre en Ukraine et des réfugiés.

HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-02 par