Kiev City Ballet Saint-Malo, 10 mai 2022, Saint-Malo.

Kiev City Ballet Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo

2022-05-10 – 2022-05-10 Saint-Servan 6 place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Une soirée exceptionnelle de solidarité avec le peuple ukrainien avec le Kiev City Ballet.

Les danseurs du Kiev City Ballet se produiront pour une soirée exceptionnelle dont les bénéfices seront reversés à la Croix Rouge.

En organisant ce spectacle, l’équipe des Théâtres de Saint-Malo, associée à la ville de Saint-Malo exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien victime d’une invasion intolérable. Nous souhaitons témoigner également notre soutien à toutes celles et tous ceux qui, en Russie comme en Biélorussie, se mobilisent contre les forfaits perpétrés en leur nom. Nous appelons le public à s’associer à cette solidarité en venant nombreux applaudir ces danseurs ukrainiens de grand talent.

Sous la direction de Ekaterina Kozlova et Ivan Kozlov, les danseuses et danseurs y présenteront des classes, des répétitions et des extraits des grands ballets du répertoire : Le Lac des Cygnes, Don Quichotte, Le Corsaire, Taras Bulba… ainsi que des compositions ukrainiennes.

Ces artistes ukrainiens étaient en tournée en France lors du début de l’invasion russe. Le Théâtre du Châtelet à Paris leur offre une résidence temporaire. Toutes les scènes françaises leur ouvrent leurs plateaux, le théâtre et la ville de Saint-Malo ont également décidé de les accueillir.

Votre soutien est primordial pour les artistes de ce pays oppressé. Ces jeunes danseurs sont la voix de la résistance, et œuvrent pour sauver le patrimoine culturel de leur pays.

Afin d’augmenter notre capacité de don à la Croix Rouge, nous sommes à la recherche de nombreux soutiens pour minimiser les coûts associés à l’accueil de cet évènement, nous proposons aux acteurs économiques locaux de s’associer à cette solidarité :

Hébergement et restauration de l’équipe artistique du lundi 9 au mercredi 11 mai 2022 (41 personnes), catering pour les loges, accueil du public le soir de la représentation (contrôle des billets et placement en salle), dons financiers.

Contact auprès du théâtre.

reservation@theatresaintmalo.com +33 2 99 81 62 61 http://www.theatresaintmalo.com/

Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-04-11 par