Kiefer Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Kiefer Le Hasard Ludique, 15 juin 2022, Paris. Le mercredi 15 juin 2022

de 20h00 à 23h30

. payant Prévente : 17€ (+frais de loc)

Le nouvel album de Kiefer voit l’artiste lauréat d’un GRAMMY Award s’associer à plusieurs autres musiciens (Sam Wilkes, Carlos Niño, DJ Harrison ou Butcher Brown…) pour un son de groupe. Kiefer est l’un des nouveaux artistes de jazz les plus passionnants de Los Angeles, avec une large fanbase internationale. Avec When There’s Love Around, il nous propose 12 titres décontractés à écouter durant nos soirées d’automne. Divisé thématiquement en deux parties, la première moitié de l’album explore les sentiments d’insignifiance, tandis que la seconde plonge dans les sentiments de deuil et de perte suite au décès de la grand-mère de Kiefer. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-21/kiefer https://www.facebook.com/events/295795272109380/ https://www.facebook.com/events/295795272109380/ https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-21/kiefer

Kiefer

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Kiefer Le Hasard Ludique 2022-06-15 was last modified: by Kiefer Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 15 juin 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris