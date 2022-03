Kidz ride week Vieux-Boucau-les-Bains, 11 avril 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

Kidz ride week Vieux-Boucau-les-Bains

2022-04-11 – 2022-05-06

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

A la semaine ou à la journée, viens découvrir la glisse dans tous ses états : surf, skate, longboard, hamboard. Situé sur la côte Landaise, à Vieux Boucau, le village & Campus Planète Vacances accueille les enfants et les jeunes dans des conditions optimales. Le centre est entièrement sécurisé et de nombreux sanitaires communs offrent un confort optimal. Nos jeunes vacanciers profiteront pleinement de l’ambiance très zen du camp !

Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo board, finger skate parks, longskate et nos Beach Cruisers (vélos Californiens) avec un accès direct à la piste cyclable et cerise sur le gâteau : un vrai skatepark de 300 m² !!

Viens découvrir la glisse dans tous ses états : surf, skate, longboard, hamboard. Aménagements extérieurs & équipements : piscine, trampolines géants, slack line, terrain de beach volley et de badminton, rampe de skate, tables de ping pong, Indo board, finger skate parks, longskate..

+33 5 58 97 33 42

Planete Vacances

Vieux-Boucau-les-Bains

