Couloisy Couloisy Couloisy, Oise Kidstadium Couloisy Couloisy Catégories d’évènement: Couloisy

Oise

Kidstadium Couloisy, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Couloisy. Kidstadium 2021-07-22 – 2021-07-22

Couloisy Oise Couloisy La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, avec le concours de la Ligue HDF Athlétisme, organise pour les plus jeunes un ensemble d’activités pour les initier au sport ! Au programme :

– Course de vitesse

– Course de haies

– Saut en longueur

– Saut en hauteur

– Saut à la perche

– Lancer de poids

– Détente verticale Des récompenses seront remises ! +33 3 44 42 72 25 La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, avec le concours de la Ligue HDF Athlétisme, organise pour les plus jeunes un ensemble d’activités pour les initier au sport ! Au programme :

– Course de vitesse

– Course de haies

– Saut en longueur

– Saut en hauteur

– Saut à la perche

– Lancer de poids

– Détente verticale Des récompenses seront remises ! Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Couloisy, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Couloisy Adresse Ville Couloisy lieuville 49.3995#3.02656