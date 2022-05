KIDS’AVENTURE Chalets SLN Beynat Catégories d’évènement: Beynat

Corrèze

KIDS’AVENTURE Chalets SLN, 11 juillet 2022, Beynat. KIDS’AVENTURE

du lundi 11 juillet au mercredi 20 juillet à Chalets SLN

### Ton séjour Une activité sportive ou culturelle par jour…! Ce séjour va ravir tous les petits aventuriers curieux de découvrir de nouvelles sensations. Rejoins-nous pour vivre des moments inoubliables aussi bien ludiques qu’insolites (toboggan aquatique, ventri’glisse, Gouffre de Padirac….) dans ce cadre de verdure de 12 hectares. ### Cadre de vie Hébergement en chalets refaits à neuf situé au bord du Lac de Miel dans un parc arboré. Chambres de 4 à 6 personnes avec sanitaires individuels. ### Formalités Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques

695

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Chalets SLN Beynat Beynat Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T10:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T15:00:00

