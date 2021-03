KIDS UNITED Zénith de Toulouse, 3 avril 2021-3 avril 2021, Toulouse.

KIDS UNITED

du samedi 3 avril au dimanche 26 septembre à Zénith de Toulouse

<p>Communiqué de la production le 16 février 2021 :<br /> »Vu le contexte sanitaire actuel, la tournée « Best Of Tour » de Kids United Nouvelle Génération qui devait voir le jour le 07 mars débutera au final le 17 avril 2021.<br />Afin de s’assurer que l’ensemble des concerts puissent être maintenus, nous avons donc aménagé la tournée en reportant certaines dates.<br />Ainsi, la séance prévue initialement le 03 avril 2021 à 17h au Zénith Toulouse Métropole est reportée le dimanche 26 septembre 2021 à 15h.<br />L’ensemble des billets achetés pour les dates reportées restent valables.<br />Les personnes détentrices de billets et qui ne peuvent pas se rendre à la nouvelle date, sont invitées à se rapprocher de leur point de vente avant le 31 mars 2021. »</p>

<p>——————————————</p>

<p>Kids United Nouvelle Génération s’apprête à remonter sur scène en 2021 pour un “Best Of Tour”! <br />Gloria, Ilyana, Nathan, Dylan et Valentina vous donnent rendez-vous pour un nouveau spectacle dans lequel ils interpréteront les plus grands tubes de Kids United. De “On écrit sur les murs” à “Tout le bonheur du monde”, en passant par “L’oiseau et l’enfant” ou encore “L’hymne de la vie”… <br />Venez partager un moment inoubliable en famille avec les membres de Kids United Nouvelle Génération à travers un spectacle exceptionnel qui ravira les petits et les grands ! <br />Depuis ses débuts en 2015, le projet Kids United a connu un succès sans précédent avec plus de 2 millions d’albums écoulés. <br />“L’hymne de la vie”, le dernier album de Kids United Nouvelle Génération paru en novembre 2019 s’inscrit dans cette continuité, puisqu’il a été certifié disque d’or en seulement 3 mois.</p>

Producteur : Cornolti Production

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

Spectacle enfants – Variété française – Variété internationale

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-03T17:00:00 2021-04-03T00:00:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T00:00:00