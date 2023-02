Kids Return UBU, 8 mars 2023, RENNES.

Kids Return UBU. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

LES TRANS PRÉSENTENT : Kids Return, c’est d’abord une grande histoire d’amitié depuis l’enfance entre Adrien Rozé et Clément Savoye. C’est entre leur petit studio parisien et une maison suspendue entre les montagnes des Pyrénées que voient le jour leurs morceaux, orchestrés ensuite par un quatuor à cordes à la campagne. De ce voyage est née une musique onirique et hors du temps, un véritable appel au rêve.Forever Melodies, le premier album du duo sorti fin 2022 chez Ekleroshock/Hamburger Records (tout comme Immensità, le chef d’oeuvre de 2020 d’Andrea Laszlo De Simone) rassemble dix titres de pop raffinée, empreints de nostalgie et d’un amour sans bornes pour les mélodies et les riches arrangements, à l’image de formations telles que Air, MGMT ou encore Papooz. Une bande-son orchestrée comme un formidable voyage intime auquel Kids Return nous convie, le temps d’une soirée, dans l’émotion du live.

Votre billet est ici

UBU RENNES 1, Rue Saint-Helier Ille-et-Vilaine

