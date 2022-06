Kid’s parc

Kid’s parc, 29 juillet 2022, . Kid’s parc



2022-07-29 00:00:00 – 2022-07-31 Activités ludiques et sportives pour les enfants de 3 à 12 ans. Comment occuper nos enfants et petits-enfants durant les vacances scolaires? Pas toujours facile de trouver des activités nouvelles! Alors laissez-les bouger et s’amuser dans le parc de l’Abbatiale! Boissons et restauration sur place. Activités ludiques et sportives pour les enfants de 3 à 12 ans. Boissons et restauration sur place. Activités ludiques et sportives pour les enfants de 3 à 12 ans. Comment occuper nos enfants et petits-enfants durant les vacances scolaires? Pas toujours facile de trouver des activités nouvelles! Alors laissez-les bouger et s’amuser dans le parc de l’Abbatiale! Boissons et restauration sur place. dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville