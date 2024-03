KIDS AVENTURES 2 Camping municipal de Bonnes Bonnes, dimanche 14 juillet 2024.

KIDS AVENTURES 2 Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 14 – 20 juillet Camping municipal de Bonnes 585

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

Ton séjour

Pas le temps de t’ennuyer avec une activité sportive ou culturelle par jour dans la nature ! Ce séjour va ravir tous les grands aventuriers curieux de découvrir de nouvelles sensations. Rejoins-nous pour vivre des moments inoubliables aussi bien ludiques qu’insolites : Parc de la Vallée, canoë, tir à l’arc dans ce cadre de verdure. Pour terminer, nous te proposons une journée au Parc du Futuroscope.

Viens t’éclater avec nous dans cette colo 100 % aventure au cœur de la nature sur les rives de la Vienne.

Cadre de vie

Hébergement en camping aménagé sous tentes.

Formalités

Pass nautique ou attestation du savoir nager scolaire

Camping municipal de Bonnes 17 Rue de la Varenne Bonnes 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-poitiers.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 45 24 34 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.poitiers@aroeven.fr »}]

Baignade Sport

Aroeven Poitiers – Kids Aventures