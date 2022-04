Kidromi + O’o en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le vendredi 24 juin 2022

de 19h30 à 23h00

Prévente 11€ Tarif plein 13€ Tarif réduit 12€ Prévente "curieux tarif" 8€

Drôle d’oiseau hawaïen disparu, le O’o renaît sous la forme d’un duo musical formé par Victoria Suter et Mathieu Daubigné. Une pop vaporeuse signée chez InFiné à retrouver en première partie de l’artiste hyperpop et hypercool, Kidromi. O’O O’o est le nom du duo des français Victoria Suter et Mathieu Daubigné basés à Barcelone. Empruntant leur nom au chant d’un oiseau aujourd’hui disparu et autrefois vénéré des rois Hawaien, leur musique mêle synthétiseurs analogiques, instrumentation live, harmonies vocales et drones pour construire des textures riches et organiques. En juin 2022, le duo va sortir son premier album complet, Touche. KIDROMI Influencé par des artistes pop, trap et rock tels que 070 Shake, DPR Live, Ecco2k ou Jaden Smith, Kidromi vous plonge dans l’histoire de son premier EP “Wake Up Young Kid” qui sortira au printemps. Autotune, 808, pianos ou encore guitares sèches font les couleurs variées de cette poursuite amoureuse vers un autre monde dont notre personnage ne reviendra pas… FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/kidromi-o-o-o-o https://www.facebook.com/FGOBarbara https://www.facebook.com/FGOBarbara https://my.weezevent.com/kidromi-oo

