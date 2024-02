« Kidicontes » à Fréteval Fréteval, mercredi 6 mars 2024.

« Kidicontes » à Fréteval Fréteval Loir-et-Cher

Mercredi

Les contes s’emparent de la médiathèque !

« Kidicontes » à Fréteval. Venez écouter de belles et drôles histoires et laissez-vous bercer par la magie des contes avec Katia et Inès. A partir de 3 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:30:00

fin : 2024-03-06

Place Pierre Genevée

Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire mediatheque@cchv41.fr

L’événement « Kidicontes » à Fréteval Fréteval a été mis à jour le 2024-02-26 par OT de Vendome Territoires Vendomois