Kidexpo Paris Expo – Porte de Versailles, 27 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 27 octobre 2022 au dimanche 30 octobre 2022 :

dimanche

de 09h30 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 09h30 à 18h30

. payant De 5€ à 11€ Pass famille : 26€

Pendant 4 jours, Kidexpo ouvre ses portes pour vous faire vivre des expériences inoubliables. Rencontres, activités, spectacles… Venez participer aux nombreuses animations et partager des moments privilégiés en famille. Kidexpo c’est l’endroit rêvé pour apprendre, découvrir, s’amuser et s’émerveiller… En bref, du bonheur à partager. Rendez-vous du 27 au 30 octobre à la Porte de Versailles.

Depuis 15 ans, Kidexpo est l’évènement 100% famille pour apprendre, jouer et bouger en s’amusant.

Partagez un moment en famille

Tous les acteurs du divertissement, de l’enseignement, des loisirs, de la santé et du sport se réunissent pour vous offrir des expériences inédites.

Pour en apprendre en s’amusant

Avec une centaine d’animations, Kidexpo est avant tout un lieu d’apprentissage et de découverte. Cette sortie familiale propose des idées et des solutions nouvelles pour les parents et des animations ludiques et pédagogiques pour les enfants.

Découvertes, ateliers, rencontres, activités … Partagez un moment de plaisir en famille et créez des souvenirs inoubliables !

Venez explorer les nouveaux espaces de découverte !

A Table !

Des ateliers et des démonstrations en compagnie de chefs pour apprendre à bien manger et cuisiner en s’amusant. ChefClub délocalise ses cuisines à Kidexpo ! Au programme : recettes créatives pour cuisiner en famille et développer l’autonomie des enfants. Une expérience inédite pour s’amuser, éveiller les sens, créer et repartir avec des souvenirs.

Ma Planète

Des ateliers ludiques pour apprendre à protéger la planète en famille. Kidexpo s’engage avec la Fondation GoodPlanet. Au programme : des outils pédagogiques pour faire des enfants et des parents des citoyens écoresponsable.

INNOVA’Kids

Plein phare sur l’innovation au coeur de Kidexpo ! Au programme : la découverte des dernières pépites présentées par les startups. Venez les tester et votez pour le projet le plus innovant !

Paris Expo – Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles – Kidexpo – Hall 7.1 75015 Paris

Contact : https://www.kidexpo.com/ https://www.facebook.com/salonkidexpo https://www.facebook.com/salonkidexpo https://www.kidexpo.com/paris/billetterie

©DR/Kidexpo