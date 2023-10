Kidexpo Paris Expo – Porte de Versailles Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 26 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 :

dimanche

de 09h30 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 09h30 à 18h30

.Tout public. payant

De 7€ à 18€

Pendant 4 jours, Kidexpo ouvre ses portes pour vous faire vivre des expériences inoubliables. Rencontres, activités, spectacles… Venez participer aux nombreuses animations et partager des moments privilégiés en famille. Kidexpo c’est l’endroit rêvé pour apprendre, découvrir, s’amuser et s’émerveiller… En bref, du bonheur à partager. Rendez-vous du 26 au 29 octobre à la Porte de Versailles.

Kidexpo est l’évènement 100% famille pour apprendre, jouer et bouger en s’amusant.

Partagez un moment en famille

Tous les acteurs du divertissement, de l’enseignement, des loisirs, de la santé et du sport se réunissent pour vous offrir des expériences inédites.

Pour en apprendre en s’amusant

Avec une centaine d’animations, Kidexpo est avant tout un lieu d’apprentissage et de découverte. Cette sortie familiale propose des idées et des solutions nouvelles pour les parents et des animations ludiques et pédagogiques pour les enfants.

Découvertes, ateliers, rencontres, activités … Partagez un moment de plaisir en famille et créez des souvenirs inoubliables !

Venez explorer les nouveaux espaces de découverte !

UNIVERS JOUER

Un véritable espace d’expérience et d’amusement pour que vos enfants repartent avec des souvenirs plein la tête et une liste de Noël bien remplie.

UNIVERS APPRENDRE

Une offre culturelle pour faire le plein de connaissances (édition, musique, expériences scientifiques…), et des solutions concrètes pour soutenir le parcours éducatif de vos enfants.

UNIVERS BOUGER

Allez on bouge ! Les enfants découvrent et testent des disciplines sportives et les parents repèrent les offres de sorties et de loisirs à faire en famille.

LES NOUVEAUTES 2023

– De nouveaux spectacles sur la Grande Scène

– Nouveautés de Noël 2023

– Des nouveaux ateliers ludo-éducatifs

Paris Expo – Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles – Kidexpo – Hall 7.1 75015 Paris

Contact : https://www.kidexpo.com/ https://www.facebook.com/salonkidexpo https://www.facebook.com/salonkidexpo https://www.kidexpo.com/billetterie?code=GK23BGEP15&utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=GK23BGEP15&gclid=Cj0KCQjwj5mpBhDJARIsAOVjBdqMACY0Uqh9z55murDAojqJkxv67dh8kcaEzVNs17Sy2hxikg5RePIaAnH-EALw_wcB

©DR/Kidexpo