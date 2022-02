« Kid’enquête » – Maison natale Jean-François Millet La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

« Kid’enquête » – Maison natale Jean-François Millet La Hague, 27 octobre 2022, La Hague. « Kid’enquête » – Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy GREVILLE-HAGUE La Hague

2022-10-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-27 16:00:00 16:00:00 Hameau Gruchy GREVILLE-HAGUE

La Hague Manche Dans le cadre des vacances d’automne, la maison natale Jean-François Millet propose aux 8-12 ans, une animation originale de 15h à 16h.

Messages codés, rébus et puzzles vous attendent.

Venez mener l’enquête à la maison Millet pour retrouver le tableau disparu ! Réservation conseillée, nombre de places limité. STOP COVID-19.

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Dans le cadre des vacances d’automne, la maison natale Jean-François Millet propose aux 8-12 ans, une animation originale de 15h à 16h.

Messages codés, rébus et puzzles vous attendent.

Venez mener l’enquête à la maison Millet pour retrouver le… Dans le cadre des vacances d’automne, la maison natale Jean-François Millet propose aux 8-12 ans, une animation originale de 15h à 16h.

Messages codés, rébus et puzzles vous attendent.

Venez mener l’enquête à la maison Millet pour retrouver le tableau disparu ! Réservation conseillée, nombre de places limité. STOP COVID-19.

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Hameau Gruchy GREVILLE-HAGUE La Hague

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Hameau Gruchy GREVILLE-HAGUE Ville La Hague lieuville Hameau Gruchy GREVILLE-HAGUE La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

« Kid’enquête » – Maison natale Jean-François Millet La Hague 2022-10-27 was last modified: by « Kid’enquête » – Maison natale Jean-François Millet La Hague La Hague 27 octobre 2022 La Hague manche

La Hague Manche