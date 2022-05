KIDDY SMILE DJ SET + CHÉRI + CO INSIDE + FRED B SIDE, 7 mai 2022, .

KIDDY SMILE DJ SET + CHÉRI + CO INSIDE + FRED B SIDE

2022-05-07 – 2022-05-07

EUR 15 25 Cloakroom Invite se lance un nouveau défi et vous propose une soirée hybride entre concert, djs set et voguing.

C’est le DJ star queer Kiddy Smile accompagné de ses danseurs qui ouvre le bal avec un show de voguing exceptionnel. Profondément influencé par la musique house des années 80 et 90 et le fabuleux héritage de la scène

Ballroom, Kiddy a su garder les sons nostalgiques du dancefloor très vivants !

Pour compléter cette soirée, on vous propose de découvrir Chérie, chanteur de pop Alternative qui écrit sur ce qui le fascine et le façonne : la mer, la mélancolie, les amours impossibles, le sexe, les âmes, les corps, la nuit, la lune… Et pour chauffer tout le monde à l’ancienne, CO INSIDE, la résidente du Queen Paris et Cyrano dans les années 90 à 2000 sera là en ouverture !

Sur réservation

