Cinéma —— **De 1 à 3 ans** Sélection de courts-métrages pour les tout-petits. Histoires drôles et originales qui font sourire et s’émerveiller. Un tour du monde animé plein de poésie et de tendresse.

Entrée libre dans la limites des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T10:30:00 2022-06-02T23:59:00

