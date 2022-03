Kid kino Centre d’animation de Bordeblanche, 12 mai 2022, Toulouse.

Kid kino

Centre d’animation de Bordeblanche, le jeudi 12 mai à 10:00

**Cinéma** ———- **Dès 1 an** **(salle polyvalente)** Les Centres culturels de quartier Saint-Simon et Bordeblanche proposent tous les premiers jeudis et vendredis du mois une sélection de courts-métrages pour les mouflets. Histoires originales et tendres qui font sourire et s’émerveiller. Un tour du monde animé plein de drôlerie et de poésie pour les tout-petits, leur permettant ainsi de découvrir la magie du cinéma. **Entrée libre** dans la limite des places disponibles (réservation obligatoire)

Centre d’animation de Bordeblanche 5 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T23:59:00