Kid Francescoli + Philémone CCM John-Lennon Limoges, vendredi 24 mai 2024.

Kid Francescoli + Philémone Synth Pop / France Vendredi 24 mai, 20h30 CCM John-Lennon 26/23/18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T23:59:00+02:00

un concert proposé par la Fédération Hiero.

Après une première tournée mondiale à guichets fermés (plus de 200 concerts en Europe, USA, Asie…) et le succès de ses tubes Nopalitos, Blow Up ou Moon, le producteur, crooner et multi-instrumentiste marseillais Mathieu Hocine, est impatient de partager son disque le plus abouti à ce jour : Sunset Blue. Fort de ses récents succès et de l’expérience de réalisation de sa toute première bande originale sur le film AZURO, Kid Francescoli est l’un des meilleurs auteurs-compositeurs français de sa génération.

Avec sa voix et ses machines, Philémone porte haut les couleurs d’une pop percutante qui captive. Entre chanson et spoken word, cette artiste à fleur de peau soigne des textes incisifs et lucides. Elle multiplie les explorations sonores pour créer un univers unique et furieusement actuel.

CCM John-Lennon 41 ter rue de Feytiat, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://hiero.lamanet.fr/billetterie/ »}] https://hiero.lamanet.fr/billetterie/

federation Hiero

