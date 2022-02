Kid Francescoli Hérouville-Saint-Clair, 31 mars 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Kid Francescoli Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

2022-03-31 – 2022-03-31 Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair

Kid Francescoli a connu le succès à partir de 2013 à la sortie de son album » With Julia » marqué par le titre Blow up. Son second et dernier album » Play Me Again » , sorti en 2017, confirme cette réussite à travers notamment une tournée internationale de près de deux ans.

Notons également que la musique de Kid Francescoli a été utilisée pour des spots publicitaires de grandes marques (Façonnable, Lanvin, Lacoste4, Chanel, Lancôme…).

Sur ce prochain album, Kid Francescoli a souhaité collaborer avec plusieurs chanteuses d’horizons différents pour enrichir les sonorités et les ambiances de sa musique : Nassee, à la voix douce et r’n’b, Samantha, voix chaude et grave en Brésilien-Portugais , Ioni et Sarah pour garder la touche disco queen américaine.

Source : BBC

Informations et réservations sur le site du BBC.

Kid Francescoli a connu le succès à partir de 2013 à la sortie de son album » With Julia » marqué par le titre Blow up. Son second et dernier album » Play Me…

+33 2 31 47 96 13 https://bigbandcafe.com/

Kid Francescoli a connu le succès à partir de 2013 à la sortie de son album » With Julia » marqué par le titre Blow up. Son second et dernier album » Play Me Again » , sorti en 2017, confirme cette réussite à travers notamment une tournée internationale de près de deux ans.

Notons également que la musique de Kid Francescoli a été utilisée pour des spots publicitaires de grandes marques (Façonnable, Lanvin, Lacoste4, Chanel, Lancôme…).

Sur ce prochain album, Kid Francescoli a souhaité collaborer avec plusieurs chanteuses d’horizons différents pour enrichir les sonorités et les ambiances de sa musique : Nassee, à la voix douce et r’n’b, Samantha, voix chaude et grave en Brésilien-Portugais , Ioni et Sarah pour garder la touche disco queen américaine.

Source : BBC

Informations et réservations sur le site du BBC.

Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-01-02 par