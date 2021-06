Kid Francescoli / French79 / Since Charles Théâtre silvain, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marseille.

Kid Francescoli / French79 / Since Charles

Théâtre silvain, le vendredi 23 juillet à 19:00

SINCE CHARLES Since Charles, un pseudo anglophile pour un projet pourtant bien français, celui de Charles Sinz, chanteur et unique musicien, aux synthés, machines et à la guitare. Avec son electro pop amoureuse dans ses textes et nostalgique dans ses influences, Since Charles invoque autant Etienne Daho que Flavien Berger, les musiques noires que la new wave. [https://www.youtube.com/watch?v=5IQyWQoofeE](https://www.youtube.com/watch?v=5IQyWQoofeE) KID FRANCESCOLI Kid Francescoli a connu le succès à partir de 2013 à la sortie de son album » With Julia » marqué par le titre Blow up. Son second et dernier album » Play Me Again » , sorti en 2017, confirme cette réussite à travers notamment une tournée internationale de près de deux ans. Notons également que la musique de Kid Francescoli a été utilisée pour des spots publicitaires de grandes marques (Façonnable, Lanvin, Lacoste4, Chanel, Lancôme…). Sur ce prochain album, Kid Francescoli a souhaité collaborer avec plusieurs chanteuses d’horizons différents pour enrichir les sonorités et les ambiances de sa musique : Nassee, à la voix douce et r’n’b, Samantha, voix chaude et grave en Brésilien-Portugais , Ioni et Sarah pour garder la touche disco queen américaine. Il a surtout trouvé l’inspiration et l’atmosphère principale de l’album en embrassant pleinement les merveilles qu’offre la corniche de Marseille et qui l’ont grandement influencé: le soleil, la mer, l’amour apaisé. Ce qui donne des sonorités plus chaudes, latines, tout en gardant le côté mélancolique qui lui est cher. [https://www.youtube.com/watch?v=FV7f4y27pAs](https://www.youtube.com/watch?v=FV7f4y27pAs) FRENCH 79 En 2014, French 79 débarquait sur une scène qu’il pensait française. En quelques mois elle s’est rapidement révélée internationale. L’album Olympic explose à travers le monde en trouvant un écho auprès du public qui permettra à l’artiste de faire vivre ces morceaux synthétiques et organiques au gré de plus de 150 concerts en Europe et Outre-Atlantique le rendant ainsi figure incontournable de la scène marseillaise. En 2019 il revient avec un album plus personnel, empreint de l’atmosphère nostalgique de l’enfance du producteur. Il puise dans ses madeleines de Proust pour mieux les réinventer. Tangerine Dream, Kraftwerk, Soft Machine : ces références se figent dans les signaux vidéo des bandes magnétiques de VHS devenues pièces de collection, dans les racines qui le lient à Marseille sa ville d’adoption, ou dans le grand large qui constitue le plus souvent possible son refuge. Elles imprègnent chacun des morceaux de cet aller-retour incessant vers le futur. Cet album est à l’image des concerts du producteur et multi instrumentiste : une odyssée, une traversée continuelle de l’univers à la recherche de soi-même, une échappée spontanée vers l’avenir toujours sous le regard bienveillant du passé. Cette épopée invite chacun à un endroit précis de son imaginaire, là où pour French 79 un coup de vent, une virée en bateau, une figure de skate, l’odeur de la neige encore fraîche qu’on s’apprête à avaler au coeur de l’hiver, le grondement sourd d’un public impatient sont la source du plaisir incomparable de l’indicible. ? [https://www.youtube.com/watch?v=yAv5pLO37mE](https://www.youtube.com/watch?v=yAv5pLO37mE)

29€ en pré-vente

♫♫♫

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T23:00:00