Kid Apolo Les Disquaires Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Prix : 23 EUR

Le retour du célèbre Pitchfork festival sur la scène des Disquaires les 10 et 11 novembre avec ce samedi Kid Apollo et bien d’autres.

Kid Apollo, alias Jimmy HM et les jumeaux Felix et Theo Ratigan, ont fait de la musique ensemble pendant toute leur vie de jeunes adultes. Lorsqu’ils étaient à l’école à Reading, ils se sont réunis autour d’un amour commun pour le hip-hop britannique et ont commencé à faire des rythmes sur leurs ordinateurs portables. À une époque de la vie où s’exprimer peut être gênant, la musique est devenue un exutoire pour les sentiments et une expérience de cohésion pour un groupe d’amis très soudés. D’innombrables heures passées à faire de la musique dans le seul but de créer les ont menés là où ils sont aujourd’hui.

Cette expérience d’une nouvelle ville, mélange d’excitation, de confusion, d’anticipation, de romantisme et de possibilités illimitées, est palpable dans le premier EP du groupe, « All i think about ». « Il représente tout ce que nous ressentions et traversions à ce moment-là », explique Jimmy. Je me suis concentré sur les expériences et les sentiments liés aux relations et à la vie nocturne que je vivais, et sur la façon dont les choses peuvent s’enchevêtrer. » Les chansons de Kid Apollo sont souvent inspirées de moments et de souvenirs très spécifiques, mais Jimmy garde ses paroles suffisamment floues pour qu’elles paraissent universelles.

Citant Frank Ocean et Dominic Fike parmi leurs influences, kid apollo ne craint pas les idées de douceur ou de vulnérabilité dans leur musique. « Les playlists sur lesquelles nous nous retrouvons souvent portent des noms comme ‘late night’ ou ‘sad vibes’ », s’amuse Jimmy. « C’est pour les moments où vous vous sentez comme ça, mais ce n’est pas censé vous rendre triste. Il y a toujours des notes de tristesse et d’espoir dans la musique ».

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact : https://pitchforkmusicfestival.fr/ https://link.dice.fm/pitchfork-music-festival-paris

KID APOLO – AVANT GARDE – PITCHFORK MUSIC FESTIVAL PARIS 2023