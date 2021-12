KICKING FESTIVAL Épinal, 21 janvier 2022, Épinal.

LES SHERIFF + SUPERMUNK + THE ETERNAL YOUTH + BURNING HEADS + FOREST POOKY + MUSCU

Vendredi 21 Janvier 2022 à 20h30

BURNING HEADS

Burning Heads est un groupe de skate punk mélodique français, originaire d’Orléans. Il est fortement influencé par le hardcore mélodique californien (Dag Nasty) et quelques signatures d’Epitaph Records (en particulier Bad Religion).

FOREST POOKY

Déjà 15 ans que Forest Pooky chante, écrit et se produit sur scène. Biberonné au punk rock dès son plus jeunes âge, il est aujourd’hui constamment sur la route, son implication dans la scène musicale ayant grandi de manière exponentielle.

Qualifié à l’occasion de Clochard Céleste, jouant à peu près partout où il est possible de poser une paire de converse, il a déjà partagé la scène avec Evan Dando (The Lemonheads), Frank Turner, Joey Cape (Lagwagon), Kepi Ghoulie (Groovie Ghoulies), Peter ‘Blackie’ Black (The Hard Ons)…

En 2017 sortira un nouvel EP de son projet solo, « We’re Just Killing Time Before We Die », avec un message très terre à terre et paradoxalement positif : Si nous ne faisons que tuer le temps avant de partir, alors autant faire en sorte que ce soit excitant et en profiter à fond.

Mettant ses autres projets (Sons Of Buddha, Napoleon Solo et Supermunk) en pause, Forest jouera jusqu’en mars 2017 dans plus de 20 pays sur 3 continents différents avant d’accompagner Frank Turner sur sa tournée Française en mars puis de partir à travers les routes européennes défendre le nouvel EP. Une bonne manière de tuer le temps !

MUSCU

Muscu, c’est qui? Ben des Flying Donuts, Nico de The Early Grave, Hervé de I’m Afraid To Depress, Illegal Corpse et aussi The Early Grave. Bon bref des poètes mais des poètes dont chaque doigt de la main se branche sur une prise, des adeptes du punk-rock mais aussi de la musique qui tabasse les neurones et rosse les popeux.

Hardcore punk, punk hardcore, vous mettez ça dans le sens que vous voulez. Il faudra s’y faire, désormais l’image d’Epinal c’est celle-là, un trio de forçats dont le premier Ep déjà chroniqué chez nous date de 2019. Comme « Courbatures », « Courbatures Vol.2 » est carré, clair, net, précis, physique au possible, cannibale et sanguinaire, hargneux et fier, pour le côté charnel on ira taper la porte d’à côté, ce n’est pas le délire, les bons sentiments sont forcément féroces. Je serais curieux de savoir si c’est un retour aux envies adolescentes des trois ex-louveteaux ou si c’est l’expérience qui leur donne ces nouvelles impulsions hardcore en début d’Ep sur « Right Wave » et « Everything Is nice ». En tout cas c’est rudement bien décliné. Moins mosh pit, plus punky, « Jaded » et « Agree To Disagree » sont aussi de la trempe de ceux qui déséquilibrent, l’onde de choc est moins frontale mais ça carbure sec quand même. Maitrise. »

SAMEDI 22 JANVIER de 17h à minuit

17h00 – Projection du Docu-Rock « Les Disparus de la Photo », suivie d’un question-réponse avec le public, avec le réalisateur du film : Jean-Philippe Putaud / Michalski.

Temps d’échange avec le public autour du label KICKING RECORDS avec le concours de Stéphane CUPPILLARD, créateur du Label.

20h30 – LES SHERIFF + SUPERMUNK + THE ETERNAL YOUTH

LES SHERIFF

Les Sheriff, parfois stylisé Les $heriff, est un groupe de punk rock français, originaire de Montpellier, dans l’Hérault (Occitanie). Il est originellement actif entre 1984 et 1999. Ils sont considérés par la presse spécialisée comme l’un des fondateurs de la scène punk rock française. Les Sheriff font leurs adieux en 1999, et se reforment pour un concert exceptionnel, le 2 juin 2012, à Montpellier, à l’occasion du festival des 15 ans de l’association TAF (Tout à Fond). Le groupe remonte sur scène au printemps 2014 pour quelques dates en tête d’affiche ou en festivals. Idem en 2015, 2016 et 2017 avec une incursion au Québec. Ils jouent au Hellfest 2018.

Ils sont connus pour leurs paroles simples ainsi qu’un son électrique et mélodique qui leur vaudront d’être comparés aux Ramones, même si leurs inspirations penchent en faveur des Dickies (dont ils feront une adaptation en français).

SUPERMUNK

Le trio parisien est formé de Forest, Le Bazile, ainsi que de Ben Bacon, qui portent ensemble une musique dynamique aux accents punkrock.

THE ETERNAL YOUTH

Rien n’est jamais vraiment fini.

C’est le leitmotiv de The Eternal Youth, qui croit à la renaissance des choses même moribondes.

A peine un an et demi après la sortie de leur premier album, les caennais reviennent avec leur deuxième opus sous le bras. Une courte latence qui pourrait laisser croire que les deux productions se ressemblent comme deux gouttes d’eau de la fontaine de jouvence. Il n’en est rien ! Si Me and You Against The World, sorti en novembre 2018, est ancré dans le punk de 77, Nothing Is Ever Over baigne lui dans les 80’s, la cold wave et le post punk. Quelque part entre The Smiths, The Chameleons, Buzzcocks et Alkaline Trio. Avec une production léchée mettant en exergue les arrangements et la voix lead, ce second album semble plus mature et plus sombre. Le discours et le ton ont durci, mais l’énergie reste le maître mot, fédérant initiés comme profanes.

The Eternal Youth, propose ici une poésie électrique prenant son envergure tout au long des 8 titres à écouter en boucle. Comme si chaque fin n’était qu’un nouveau départ.

Éternellement jeunes !!!

