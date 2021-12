Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde KICKING FEST : LES $HERIFF + SUPERMUNK + THE ETERNAL YOUTH Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

KICKING FEST : LES $HERIFF + SUPERMUNK + THE ETERNAL YOUTH

Rock School Barbey, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

De 1984 à 1999, **LES SHERIFF** ont mené tambour battant une carrière riche de quelques centaines de concerts en **Europe** et au **Canada**, sorti 9 albums dont 2 lives, et marqué à jamais toute une génération d’aficionados à coups de 1,2… 1,2,3,4 ! Ils ont rempli tous les clubs et les Zénith de France, ouvert pour les **RAMONES**, été les fers de lance du mouvement **Rock Alternatif** aux côtés de groupes tels que **La MANO NEGRA, BERURIER NOIR, Les WAMPAS, PARABELLUM et O.T.H.**

23€ (Prévente) / 26€ (Sur place)

Les Sheriff font leur grand retour sur disque et sur scène avec un passage à la Rock School Barbey le 12 mars 2022 ! Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:30:00

