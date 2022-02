Kick off competition de reining La Chapelle-la-Reine La Chapelle-la-Reine Catégories d’évènement: La Chapelle-la-Reine

Seine-et-Marne

Kick off competition de reining La Chapelle-la-Reine, 30 mars 2022, La Chapelle-la-Reine. Kick off competition de reining Bo Ranch 6 route d’Achères La Chapelle-la-Reine

2022-03-30 – 2022-04-03 Bo Ranch 6 route d’Achères

La Chapelle-la-Reine Seine-et-Marne La Chapelle-la-Reine Seine-et-Marne Terre d’excellence, BO RANCH accueille chaque année plusieurs compétitions internationales de Reining, la remarquable équitation de Dressage Western, dans une ambiance sportive, festive et conviviale. contact@bo-ranch.com https://www.bo-ranch.com/ Bo Ranch 6 route d’Achères La Chapelle-la-Reine

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Fontainebleau Tourisme Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-la-Reine, Seine-et-Marne Autres Lieu La Chapelle-la-Reine Adresse Bo Ranch 6 route d'Achères Ville La Chapelle-la-Reine lieuville Bo Ranch 6 route d'Achères La Chapelle-la-Reine Departement Seine-et-Marne

La Chapelle-la-Reine La Chapelle-la-Reine Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-la-reine/

Kick off competition de reining La Chapelle-la-Reine 2022-03-30 was last modified: by Kick off competition de reining La Chapelle-la-Reine La Chapelle-la-Reine 30 mars 2022 La Chapelle-la-Reine Seine-et-Marne

La Chapelle-la-Reine Seine-et-Marne