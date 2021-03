Héricourt La Cavalerie , Héricourt Haute-Saône, HERICOURT [ANNULE] <strike>Kichigaï Taïko</strike> La Cavalerie | Héricourt Héricourt Catégories d’évènement: Haute-Saône

La Cavalerie | Héricourt, le samedi 3 avril à 20:30

Fruit de la passion des arts martiaux, de la musique et du Japon, 3 musiciens ont créé le groupe **Kichigaï Taïko**. Leur particularité est un subtil mélange de musiques traditionnelles liées à la percussion accompagnées de chorégraphies artistiques et visuelles issues des arts martiaux. Leur spectacle est un enchantement pour les yeux et les oreilles. Le taïko est l’art martial de la musique, un partage d’énergie, coloré de sonorités festives et guerrières. Kichigaï Taïko apportent une vision dynamique de la percussion japonaise avec des jeux de scènes variés, des positions spectaculaires, le tout en lumières et costumes colorés. Les arts martiaux se mélangent à la musique et font voyager le spectateur dans des scènes festives, guerrières et même humoristiques.

10.00 €

La Cavalerie | Héricourt 7 Rue Martin Niemöller, 70400 Héricourt

2021-04-03T20:30:00 2021-04-03T22:30:00

