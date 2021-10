Kiara Jones Les Disquaires, 27 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Kiara Jones de retour aux Disquaires pour un pur moment neo-soul! Première partie Ben Lloyd! DJ set assuré par DJ Joss Mendes

// KIARA JONES //

Artiste émergente de la scène néo-soul,

Kiara Jones sort son premier single moins d’un an après son passage à The Voice : la plus belle voix – saison 8. Actuellement en préparation de son EP, dont la sortie aura lieu en décembre prochain.

Multi-instrumentiste, auteure -compositrice-interprète, elle envisage ce projet comme un melting-pot de genres et de sons différents, Rnb, Jazz, Pop, Soul, Alternatif à l’image de son premier single.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (314m) 1, 5, 8 : Bastille (494m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com http://bit.ly/kiarajones2612

Date complète :

2021-10-27T20:00:00+02:00_2021-10-27T22:00:00+02:00