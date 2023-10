Kiala et Mario: Afrobeat Experience Les Disquaires Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Kiala & Mario: Afrobeat Experience. Un cocktail vitaminé d’Afrobeat old school dansant et chantant.

Kiala & Mario: Afrobeat Experience est un projet né de la collaboration entre Kiala Nzavotunga et Mario Orsinet.

Sur scène, ils proposent un show énergique et très rythmé, parfois teinté de Blues de Jazz et de sonorités plus modernes, leur musique reste très largement inspiré de l’afrobeat de Fela Kuti. Un cocktail vitaminé d’Afrobeat old school dansant et chantant.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

