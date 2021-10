Khusugtun Rocher de Palmer, 25 mars 2022, Cenon.

Khusugtun

Rocher de Palmer, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

Le Rocher aime les musiques du monde dans toute leur diversité et va les chercher, pour vous en faire profiter, jusqu’au fin fond de la Mongolie, là où plusieurs sons sortent simultanément d’une seule gorge, comme un bourdon vocal auquel s’ajoute une mélodie d’harmoniques et diverses résonances. Ce chant étonnant – du moins pour nos oreilles occidentales – s’appelle le khöömii, il est accompagné sur scène du son fascinant de « vièles à tête de cheval » et de leur version contrebasse, de luths, d’une guitare, un violoncelle, une cithare, de guimbardes et d’un arc musical. Après avoir été révélé par le Festival International de Khöömii d’Oulan-Bator en 2009, BBC Proms en 2011, Rainforest Music Festival en 2012, et classé 2e au Asia’s Got Talent en 2015, Khusugtun a désormais une renommée internationale. De passage chez nous, ce groupe aussi beau à voir qu’à entendre vous laissera pantois·e et ravi·e, reconnecté·e à l’univers, débarrassé·e de tous vos soucis.

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€

Voici l’un des groupes les plus en vogue en Mongolie depuis une dizaine d’années. Découvrir Khusugtun sur scène relève d’une expérience quasi-mystique : êtes-vous prêt·e ?

