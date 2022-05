Khukh Mongol La Grange Théâtre | Lachaussée Lachaussée Catégories d’évènement: Lachaussée

La Grange Théâtre | Lachaussée, le samedi 18 juin à 20:30

Une musique, des chants qui nous emportent et nous font rêver des grands espaces de Mongolie avec la troupe **Khukh Mongol**. La chanteuse maîtrise le chant de gorge, le Hoeoemii. Danses avec les masques sacrés traditionnels. Khukh Mongol signifie le bleu mongol, évoquant la profondeur du ciel bleu de leur patrie ! De retour à la Grange Théâtre, où elle avait donné une représentation fort appréciée en 2012, la troupe Khukh Mongol a participé à de nombreux festivals en Europe, aux Etats Unis et au Japon. Une rencontre avec les descendants de Gengis Khan à ne pas manquer ! Repas mongol post spectacle sur réservation. [[https://lagrangetheatre.fr/](https://lagrangetheatre.fr/)](https://lagrangetheatre.fr/)

14.00 €

La Grange Théâtre | Lachaussée 6 Rue de Riauvaux, 55210 Lachaussée Lachaussée Meuse

2022-06-18T20:30:00 2022-06-18T23:00:00

