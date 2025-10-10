KHEIRON L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire
Catégorie d’Évènement:
KHEIRON L’EMC2 – SAINT GREGOIRE St Gregoire, vendredi 10 octobre 2025.
DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE, LE DRAGON EST LE PROTECTEUR DES LIEUX SACRÉS ET DE LEURS TRÉSORS : TANT QU’IL VEILLE, AUCUNE PROFANATION N’EST POSSIBLE. DERNIER ENDROIT OÙ ON PEUT ENCORE RIRE DE TOUT, LA SCÈNE EST MON SANCTUAIRE, J’EN SUIS LE GARDIEN – KHEIRON
Tarif : 42.00 – 42.00 euros.
Début : 2025-10-10 à 20:00
L’EMC2 – SAINT GREGOIRE 1 AVENUE ALPHASIS 35760 St Gregoire 35