Kheiron est un touche à tout, rappeur, acteur, scénariste, réalisateur, … mais c’est en tant qu’humoriste qu’il est le plus proche de son public.

Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les Gamins, Nous trois ou rien, et bientôt Mauvaises Herbes), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol.

Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept de "soirée unique" à son maximum.

Ainsi, à chaque soirée, au coeur de son public, , il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes !

Dans ce troisième one-man show, l’humoriste franco-iranien pose son regard "persan" sur la société française cosmopolite.

Pendant ces 60 minutes de spectacle, Kheiron vous fera voyager dans son univers unique. Notons que ce spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Réservation PMR :03.22.89.70.00 Votre billet est ici.

