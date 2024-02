Kheir inch’allah 38 avenue de la Viste Marseille 15e Arrondissement, samedi 27 avril 2024.

À 33 ans, Yousra Dahry, seule sur scène, revient avec humour et tendresse sur l’éducation que son père lui a donnée et celle qu’elle s’est construite au contact des Draris, les jeunes de ce quartier où elle a grandi, à Bruxelles.

» Mon père, à qui on a annoncé qu’il allait avoir un enfant, un petit garçon, a élaboré des plans pour ce petit garçon. Sauf que ce n’était pas un petit garçon qui allait arriver, mais une petite fille. Mais ce n’était pas au plan de changer, c’était à la petite fille de s’adapter au plan. C’est ça le taghenanisme. » Yousra Dahry



Comment devenir parmi ces personnes qui, chacune à leur façon, l’aiment sans pour autant vouloir la voir grandir ? Et comment la petite fille qu’elle était a-t-elle puisé force et inspiration à leur contact pour devenir qui elle est ?

Dans ce spectacle, Yousra se met en route vers elle-même et aborde ses propres questions Dieu, l’amour, les Draris, ses parents, les hommes.

Par son humanité, l’absence de manichéisme et l’intelligence de ses propos, elle engage une réflexion critique sur les questions de lien social, de conflits de classes et de tolérance.



Texte Yousra Dahry · Mise en scène et dramaturgie Mohamed Ouachen · Avec Yousra Dahry · Assistante dramaturgie et production Samira Hmouda · Regard dramaturgique Bwanga Pilipili · Scénographes-costumières Selay Ovski et Rabia Id’Said · Création lumière Tarek Lamrabti · Régie générale Valentine Bibot · Régie lumière Gauthier Minne ou Valentine Bibot · © Photo Roman Laschov .

38 avenue de la Viste 32 rue des Musardises

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

