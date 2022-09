Khara + Ekko, 14 octobre 2022, .

Khara + Ekko



2022-10-14 20:30:00 – 2022-10-14

EUR 12 12 Une battle Marseille vs Angoulême en fond d’iNOUïS Printemps de Bourges.



• KHARA

Artiste à la musicalité hors normes et à la voix singuliêre : initialement chanteuse, lorsqu’elle rencontre le rap, elle donne naissance à une expression personnelle alternative et hybride entre chants envoûtants et textes engagés. Khara fait naviguer son public entre le spleen, l’introspection et la rage de vivre qu’elle tente d’exprimer à travers son art. Désirant profondément incarner la nouvelle expression, elle a su créer sa vision esthétique singuliêre dans le monde du rap français. Aprês un premier projet intitulé Kharactêre, davantage tourné sur la technique rap et la puissance des mots, elle présente son premier EP Notification, dans lequel elle sort de sa zone de confort en termes de structure, de choix d’instrus et de construction textuelle, une réussite.



• EKKO

Ekko, c’est un mélange entre rap actuel et technicité linguistique sur des instrumentaux recherchés à base de trap, de pop urbaine et de mélodies inspirées, avec des influences variées; Nekfeu, Lino, L’or du Commun ou encore Kikesa. Ce projet résulte de la volonté de Pierre de raconter ce que qu’est sa vie, celle d’un jeune adulte qui cherche sa place, mais aussi celui qu’il n’est pas, avec des morceaux Ego trips qui nourrissent l’image du rappeur qu’il se doit d’être aujourd’hui. Accompagné sur scêne de son DJ, l’objectif est de retourner les féru.e.s de rap technique ainsi que les amateurs de pogos.

