« Kháos-Zoï-Zôdiakós »

Déambulation à la découverte de ce jardin magique peuplé de créatures fantasmagoriques en compagnie des artistes sculpteur, plasticienne et peintre en numérique, et de leurs créations colorées sur le thème de la régénération du « vivant », installées dans les quatorze stations du parcours, samedi de 14 h à 20 h et dimanche de 10 h à 20 h, par petits groupes, sur réservation . Vernissage vendredi 3 juin à 18 h.

Parking au village, puis 10 mn de chemin. Possibilité de voiture jusqu’au jardin pour les personnes en situation de handicap moteur uniquement.nd

