Kham Meslien + L’âge des forêts vierges Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 2 décembre 2021, Nantes.

2021-12-02

Horaire : 19:30 23:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Kham Meslien – Live – Jazz : Des paysages arides, baignés de lumière, où la matière s’apaise. Si les compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, c’est que le musicien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses. Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions, il explore les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les improvisations, évoquant les premiers disques solo d’Henri Texier ou encore le pianiste Nils Frahm. Dans sa carrière, Kham Meslien s’est produit sur l’ensemble des continents, des grandes scènes des mégalopoles aux déserts australiens ou américains au côté de Lo’Jo, Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt… L’âge Des Forêts vierges – Live – Jazz : Dans ce projet musical, la saxophoniste et chanteuse Elisabeth Panieza a choisi d’explorer en images sonores l’œuvre du poète guadeloupéen Daniel Maximin. Entourée d’un trio piano-contrebasse-batterie, elle façonne des compositions qui s’inspirent de la musicalité naturelle de la langue française, ciselée et incandescente. Un savant mélange de musiques caribéennes, de mélodie française, de jazz et de musiques improvisées. Un concert-lecture à découvrir à la croisée de la chanson, de la littérature et de la poésie sonore. Kham Meslien et l’âge des forets vierges sont accompagnés par Trempo dans le cadre du programme 360, en partenariat avec le CRDJ, Collectif Régional de Diffusion du Jazz en Pays de la Loire. 360 est un programme financé par la Région des Pays de la Loire. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com