Khalif Tahir Thompson: Chilly Winds Don’t Blow, Galerie Zidoun-Bossuyt Galerie Zidoun-Bossuyt Paris, jeudi 28 mars 2024.

Du jeudi 28 mars 2024 au samedi 11 mai 2024 :

.Tout public. gratuit

La galerie Zidoun-Bossuyt Paris a le plaisir de présenter la première exposition personnelle en France de l’artiste américain Khalif Tahir Thompson. Cet évènement marque la sortie de la première monographie de l’artiste aux Éditions Skira.

Vernissage et séance de signature le jeudi 28 mars 2024 entre 18h et 21h

Exposition du 28 mars au 11 mai 2024

Galerie Zidoun-Bossuyt 51, rue de Seine 75006 Paris

L’artiste américain Khalif Tahir Thompson réinvente les traditions de la narration et du portrait à travers la peinture. Ses œuvres explorent les expériences imaginaires et vécues des êtres humains, en se penchant sur les relations amoureuses, familiales et l’identité individuelle, qui sont socialement et culturellement complexes. Les intérieurs décorés dans les tableaux de Thompson semblent être un moyen de transmettre un message, une expérience ou une émotion au spectateur. À travers un large éventail de matériaux, dont la peinture, le dessin, le collage, la gravure et la fabrication de papier, Khalif Tahir Thompsonoffre une nouvelle résonance aux notions de soi, explorant les domaines de la race, de la sexualité et de la spiritualité.

Khalif Tahir Thompson (né en 1995 à New York, vit et travaille à New York) sera diplômé en mai 2024 de l’École d’Art de l’Université de Yale, où il poursuit son Master en Peinture/Gravure. Son travail fait partie de la collection du Pérez Art Museum Miami, du Nelson-Atkins Museum of Art à Kansas City, du MFAH The Museum of Fine Arts à Houston et du Kalamazoo Institute of Arts à Kalamazoo. Après avoir participé à The Royal Drawing School à Dumfries House, en Écosse, en juillet 2023, Khalif Tahir Thompson rejoindra le AAF/Seebacher Prize for Fine Arts, en Autriche, en août 2023. En 2023, la Galerie Zidoun-Bossuyt a édité la première monographie de l’artiste aux Éditions Skira. Khalif Tahir Thompson est exclusivement représenté par la Galerie Zidoun-Bossuyt.

Contact : https://zidoun-bossuyt.com

Khalif Tahir Thompson I Thinks It’s Gonna Rain Today, 2024 Oil, Pastel, Acrylic, Papyrus, Fabric, Handmade paper (abaca, cotton), Pleather, on canvas 120 x 120 cm 47 1/4 x 47 1/4 in