Khaled Rezkallah Bensaid invite Mohamed Amine Tamache Le Bab-Ilo, 1 août 2021-1 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 1 août 2021

de 18h à 21h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatif du 24 juillet au 8 août 2021

Concert Chaâbi – Musique populaire d’Alger



Le Chaabi algérois est une musique traditionnelle d’Alger formalisé par El Hadj M’Hamed El Anka. Apparu à la fin du 19ème siècle le Chaâbi algérois est originaire de la Casbah. Inspirés par les traditions vocales de la musique andalouse arabe. Le mot Chaâbi signifie «populaire» en Algérie. Les thèmes chantés sont sur l’amour, la perte, l’exil, l’amitié et la trahison, le Chaâbi fait partie d’une tradition profondément conservatrice et ses paroles sont souvent porteur d’un message moral très fort. Au début, pour beaucoup le Chaabi était un genre musical scandaleux, florissant derrière des portes closes ou dans des endroits spécifiques appelés « Mahchacha » (lieu de consommation de cannabis). A la fin des années 1950, le Chaâbi est devenu la musique du peuple joué lors des mariages et des fêtes religieuses, et El Hadj Mohamed El Anka, « le père du chaâbi », également surnommé « le cardinal », organisait des cours au conservatoire d’Alger. El Anka consacra 50 années de sa vie au Chaabi, il mourut en 1978.Les instruments traditionnels utilisés sont la Derbouka, la Mandole, le Rabab (rebec), le Banjo, le violon et le Quanoun. Les grands maîtres du chaâbi « chouyoukh » ont pour noms: Hadj El Anka, Khélifa Belkacem, Hadj M’rizek, H’Sissen, Hadj Menouar, Cheikh El Hasnaoui, Dahmane El Harrachi, Hadj Boudjemaâ El Ankis, Hadj Hachemi Guerouabi, Amar Ezzahi, Amar EL ACHEB, Maâzouz Bouadjadj.

Concerts -> Musiques du Monde

Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

12 : Jules Joffrin (264m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (383m)



Contact :Bab-Ilo 0142239919 babilolepiub@yahoo.fr https://babilo.lautre.net https://facebook.com/babilojazzclub https://twitter.com/babilojazzclub

Concerts -> Musiques du Monde Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-01T18:00:00+02:00_2021-08-01T21:00:00+02:00

Dicom/Ville de Paris