Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Khady Sarr « Xawaare » – Cour Aquitanis Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Khady Sarr « Xawaare » – Cour Aquitanis Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Cenon. Khady Sarr « Xawaare » – Cour Aquitanis Quartier Palmer Cenon

Rocher de Palmer, le vendredi 16 juillet à 20:00

Une balade dans le Sénégal traditionnel et spirituel en compagnie de neuf artistes nés là-bas et aujourd’hui installés à Bordeaux. Avec « Xawaare » (« dialogue » en wolof), ils nous font voyager à travers les rythmes et les chants qui ont bercé leur enfance. EN SAVOIR PLUS

Concert gratuit

Khady Sarr « Xawaare » – Cour Aquitanis Quartier Palmer Cenon, Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon