Khabar Enis – Kathar Esti, 8 mai 2022, .

Khabar Enis – Kathar Esti

2022-05-08 – 2022-05-08

Cinq artistes, issus de différentes disciplines partagent la scène pour mettre en musique et en voix, pour la première fois, le texte puissant d’Antonin Artaud (1896-1948), provenant d’un manuscrit inédit, écrit lors de son internement à l’asile de Rodez, acquis par les Archives départementales de l’Aveyron.



« Voici le texte que je viens de composer ».



Il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien ici d’une partition musicale, où tout son fait sens et réciproquement. Cette partition est un formidable support d’investigation pour les modeleur·euse·s et joueur·euse·s de sons que sont les musicien·ne·s Sophie Gonthier, My Cat Is An Alien, Lee Ranaldo et Jean-Marc Montera. Cris, souffles, borborygmes, onomatopées, scansions… s’articulent au sein d’une harmonie en perpétuelle mutation pour créer un rituel auquel on ne peut échapper. Elle instaure une poétique de l’uppercut qui nous confronte inexorablement à la précarité de nos certitudes.



Le texte Khabar Enis – Kathar Esti, véritable poème énigmatique, porte en lui toute la force et la rage des mots d’Artaud, témoins de la crise de son esprit. Mort il y a 70 ans, le poète n’a jamais disparu. Plus que jamais, cette œuvre inclassable continue de nous interroger et de nous émerveiller.

Le texte Khabar Enis – Kathar Esti, véritable poème énigmatique, porte en lui toute la force et la rage des mots d’Artaud.

Cinq artistes, issus de différentes disciplines partagent la scène pour mettre en musique et en voix, pour la première fois, le texte puissant d’Antonin Artaud (1896-1948), provenant d’un manuscrit inédit, écrit lors de son internement à l’asile de Rodez, acquis par les Archives départementales de l’Aveyron.



« Voici le texte que je viens de composer ».



Il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien ici d’une partition musicale, où tout son fait sens et réciproquement. Cette partition est un formidable support d’investigation pour les modeleur·euse·s et joueur·euse·s de sons que sont les musicien·ne·s Sophie Gonthier, My Cat Is An Alien, Lee Ranaldo et Jean-Marc Montera. Cris, souffles, borborygmes, onomatopées, scansions… s’articulent au sein d’une harmonie en perpétuelle mutation pour créer un rituel auquel on ne peut échapper. Elle instaure une poétique de l’uppercut qui nous confronte inexorablement à la précarité de nos certitudes.



Le texte Khabar Enis – Kathar Esti, véritable poème énigmatique, porte en lui toute la force et la rage des mots d’Artaud, témoins de la crise de son esprit. Mort il y a 70 ans, le poète n’a jamais disparu. Plus que jamais, cette œuvre inclassable continue de nous interroger et de nous émerveiller.

dernière mise à jour : 2022-04-01 par