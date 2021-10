Bègles Service Petite Enfance et Parentalité Bègles, Gironde Kfé des futurs parents Service Petite Enfance et Parentalité Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Kfé des futurs parents Service Petite Enfance et Parentalité, 6 octobre 2021, Bègles. Kfé des futurs parents

du mercredi 6 octobre au mercredi 4 mai 2022 à Service Petite Enfance et Parentalité

Le Service Petite Enfance et Parentalité de la Ville de Bègles propose chaque premier mercredi du mois de 10h à 11h **un rendez-vous gratuit et ouvert aux futurs parents** qui souhaitent échanger avec d’autres futurs parents ou **des intervenants spécialisés en parentalité**. **Un temps d’échanges ouvert, libre et convivial durant lequel vous êtes les bienvenu.es.** **Merci de bien vouloir vous inscrire en contactant le service au 05 56 49 88 54 ou à** [**petite.enfance@mairie-begles.fr**](mailto:[rpe@mairie-begles.fr](mailto:rpe@mairie-begles.fr))**.** [**Plus d’informations sur le service petite enfance et parentalité et ses actions, cliquez ici.**](https://www.mairie-begles.fr/category/s3-educcult/petite-enfance/)

Sur inscription

Un rendez-vous mensuel pour se retrouver entre parents et échanger, et rencontrer nos intervenants parentalité. Service Petite Enfance et Parentalité Allée des droits de l’enfant, Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T11:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T11:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T11:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T11:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T11:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T11:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Service Petite Enfance et Parentalité Adresse Allée des droits de l'enfant, Bègles Ville Bègles lieuville Service Petite Enfance et Parentalité Bègles