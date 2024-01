KEZIAH JONES Salle de l’étoile Châteaurenard, samedi 24 février 2024.

KEZIAH JONES ♫♫♫ Samedi 24 février, 20h00 Salle de l’étoile A partir de 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:30:00+01:00

KEZIAH JONES Virtuose de la guitare, le créateur du blufunk a souvent cité Fela, Miles Davis et Hendrix comme influences majeures, mais lui aussi est devenu source d’inspiration avançant vers la légende. Avec le cultissime « Blufunk Is a Fact ! », sorti en 1992, Keziah Jones a inventé un son si caractéristique, comme une infusion d’attitude punk-funk, croisée avec des rythmes yoruba. Un talent sans frontière, sans barrière, dont la vie et l’œuvre naviguent entre les hémisphères. Né à Lagos, repéré dans le métro parisien… l’artiste nigérian reste très attaché à témoigner de la « modernité de la culture africaine contemporaine ». Il sera sur la scène de l’Etoile, lui, sa guitare et sa voix captivante. Rien qu’entre nous et son Rhythm Is Love!

ℹ️ Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

Tarifs :

►En prévente (hors frais de loc.) Assis 33€ / Fosse Debout 28€ / Fosse Debout Réduit 26€.

►Sur place Assis 38€ / Fosse Debout 33€

Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur