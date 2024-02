Keziah Jones + Ledeunff + Julianne Joe Diff’art Parthenay, dimanche 31 mars 2024.

Diff'art Parthenay Deux-Sèvres

KEZIAH JONES

Chanteur, compositeur et guitariste, Keziah Jones a acquis une réputation de musicien et d’interprète charismatique au style “blufunk”. Un son unique mêlant blues, funk et rythmes yoruba qu’il a fait évoluer au fil des années.

LEDEUNFF

Véritable autodidacte bercé par le blues, brillant à la guitare et au chant dans la formation Hocus Pocus, Ledeunff se lance en solo en 2013. Sa voix unique et immédiatement reconnaissable, mêlée à quelques accents électroniques dévoile une nouvelle facette de son univers aussi riche qu’original.

JULIANNE JOE

Julianne Joe est de celles qui font partager un moment de grâce où le temps perd prise… Sa musique est aux lisières du Blues, du Folk et de la pop-rock. On peut entendre dans sa voix profonde et habitée, des harmonies celtiques, et dans son jeu de guitare et de Banjo plein de virtuosité, beaucoup d’univers se mélangent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 19:00:00

fin : 2024-03-31

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@sallediffart.com

