KEZIAH JONES L’ARCHE Villerupt, vendredi 29 mars 2024.

KEZIAH JONES solo acoustique (UK / soul, funk, groove) format court etintime (50 minutes)Virtuose de la guitare électrique repéré dans le métro londonnien, KEZIAH JONESfusionne funk, rock et blues et fait naitre un style, mélange de blues et de funk : leBluFunk. Le natif du Nigéria est devenu en quelques albums (dont le puissant Black Orpheus ) une des figures de la scène musicale internationale.En solo et dans un format intime,ce génie du blues & funk, offrira au public deL’Arche un moment de musique suspendu, ceux dont on se souvient très longtemps.EDSUN (LUX / r&b)Artiste luxembourgeois aux multiples talents, EDSUN associe r&b, dansecontemporaine et arts visuels. Véritable performeur, il investit la scène comme unespace de liberté et de créations. Il est devenu la référence de la scène r&b duLuxembourg et fait partie des huit finalistes du concours Eurovision de la chanson deLuxembourg.LAVENTURE (FR / pop, glo-fi, soul)LAVENTURE vogue sur la vibe rêveuse de The Internet, les élans électriques deNilüfer Yania et inspire fort l’hélium chamarré de Connan Mockasin en gardant àl’esprit les grandes figures de la pop (Prince en tête). Puissance dégoupillée etversatile au chant, aplomb guitares héroïques, et course-poursuite rythmique,Laventure vous embarquera dans un live intense !

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’ARCHE ESPLANADE NINO ROTA 54190 Villerupt 54